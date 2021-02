25 feb 2021 12:04

UBRIACO DE CHE? – IL PROCURATORE FEDERALE DEL NEW JERSEY HA RITIRATO LE ACCUSE DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E GUIDA SPERICOLATA CONTRO BRUCE SPRINGSTEEN: IL CASO PUZZAVA (MA NON DI TEQUILA) FIN DALL’INIZIO E GLI STESSI AVVOCATI ORA HANNO AMMESSO CHE IL LIVELLO DI ALCOL NEL SANGUE DELL’ARTISTA ERA COSÌ BASSO DA NON POTER PROCEDERE CON L’ACCUSA – AL BOSS È STATA COMUNQUE FATTA UNA MULTA DI 500 DOLLARI PER… - VIDEO