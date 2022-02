22 feb 2022 09:14

LA UEFA POTREBBE ESSERE COSTRETTA A SPOSTARE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SE LA RUSSIA DOVESSE INVADERE L'UCRAINA - PER ADESSO LA PARTITA E' IN PROGRAMMA A SAN PIETROBURGO IL 28 MAGGIO, E PORTERA' ALLA RUSSIA INCASSI PER OLTRE 70 MILIONI DI EURO - IN CASO DI GUERRA, PERO', CEFERIN DOVRA' AVER PRONTO UN PIANO DI EMERGENZA: SECONDO IL "DAILY STAR" UNA SEDE ALTERNATIVA POTREBBE ESSERE WEMBLEY...