UHHH, AHHH, OHHH - ALLARMATO DALLE GRIDA CHE VENIVANO DALL'APPARTAMENTO VICINO, UN UOMO HA CHIAMATO LE FORZE DELL'ORDINE CONVINTO STESSE SUCCEDENDO QUALCOSA DI BRUTTO, MAGARI UNA VIOLENZA DOMESTICA - ARRIVATI SUL LUOGO, I CARABINIERI HANNO VERIFICATO CHE LA DONNA STAVA SOFFRENDO MA DI PIACERE...

Paolo Dimalio per il "Fatto quotidiano"

La risposta giusta. Cosa avrà mai detto, il tizio di Borriana in provincia di Biella, quando i militari dell'Arma si sono palesati a lui per dirgli frasi di circostanza che potrebbero aver suonato approssimativamente così: «Buonasera, siamo andati nell'appartamente da lei indicato, da cui effettivamente provenivano urla di donna, come da lei indicato, e però abbiamo constatato che le grida non erano causate da una violenza perpetrata, come da lei temuto, al contrario noi dell'Arma abbiamo verificato che la donna stava provando momenti di intenso piacere sessuale».

Al che, il vicino di casa potrebbe aver risposto circa così: «Scusate sembrava che la stavano picchiando», per rientrare mesto in casa pensando a chissà cosa. Viene in mente il leggendario match di tennis Krueger-Tiafoe, nel 2017 a Sarasota, Florida. Sul campo si odono gemiti fortissimi che arrivano da lontano e Tiafoe sbotta prima del servizio: «Non può essere così bravo!». Ecco la frase giusta per l'uomo di Borriana.

