ULTIME DAL CONTAGIO - LA SPAGNA SUPERA PER IL MOMENTO I CONTAGI DELL'ITALIA: I CASI COMPLESSIVI SALGONO A 117.710 CONTRO I NOSTRI 115.242 - I RESIDENTI DI WUHAN SONO STATI AVVISATI SULLA NECESSITÀ DI RAFFORZARE "LE MISURE DI AUTO-TUTELA", RESTANDO A CASA, PER EVITARE LA RIPRESA DELL'EPIDEMIA - I MEDICI DECEDUTI IN ITALIA SALGONO A 71…

(ANSA) - In Spagna nelle ultime 24 ore si sono registrate 932 nuove vittime per il coronavirus. I casi complessivi di contagio salgono a 117.710, 7.472 in un giorno, superando al momento l'Italia (115.242), in attesa dei nuovi dati di stasera. Lo rileva El Pais.

CORONAVIRUS: WUHAN RIALZA ALLERTA, 'STATE A CASA'

(ANSA) - I residenti di Wuhan, epicentro del Covid-19, sono stati avvisati sulla necessità di rafforzare "le misure di auto-tutela", restando a casa ed evitando di uscire se non per necessità al fine di scongiurare la ripresa dei contagi. In un comunicato postato sul sito della città, il segretario del Partito comunista locale Wang Zhonglin ha detto che "il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto a causa di fattori interni ed esterni". Sono ragioni che spingono a "mantenere le misure di prevenzione e controllo". La città allenterà l'8 aprile lo stop ai viaggi in uscita.

CORONAVIRUS: TOTALE MEDICI MORTI SALE A 71

(ANSA) - Continua ad allungarsi la lista dei medici deceduti per l'epidemia di Covid-19. Il totale, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, sale oggi a 71 con altri tre decessi. I medici deceduti sono Gennaro Annarumma, Francesco Consigliere (medico legale) e Alberto Paolini.