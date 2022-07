ULTIME DAL FRONTE DI GUERRA – INFERNO A MYKOLAIV, NELL’UCRAINA MERIDIONALE: I RUSSI HANNO LANCIATO DIECI MISSILI TERRA-ARIA. È STATO COLPITO E DISTRUTTO UN CANTIERE NAVALE – CONTINUANO I BOMBARDAMENTI NEL DONETSK CON 3 MORTI E 12 FERITI – NUOVO APPELLO DEL PAPA PER I NEGOZIATI: “COME SI FA A NON CAPIRE CHE LA GUERRA ALLONTANA I POPOLI E UCCIDE LA VERITÀ E IL DIALOGO?”

Da www.corriere.it

mykolaiv bombardata

Kiev, raffica di missili russi su Mykolaiv

Le forze russe hanno sferrato la notte scorsa un massiccio attacco missilistico contro la città di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale: almeno 10 missili, lanciati probabilmente da un sistema terra-aria S-300, hanno colpito varie parti della città.

Lo ha reso noto la responsabile del Centro Stampa di Coordinamento Congiunto delle Forze di Difesa del Sud, Natalia Humeniuk, secondo quanto riporta Ukrinform.

«L’attacco è stato molto massiccio ed è molto probabile che siano stati utilizzati S-300, ovvero un’arma potente, esplosiva con la maggiore capacità distruttiva, quella che fa il massimo danno», ha affermato un portavoce citato da Ukinform.

Da parte sua, l’agenzia di stampa Associated Press scrive che è stato colpito anche un cantiere navale nell’estuario del fiume Bug. Secondo il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, per il momento non ci sono notizie di feriti o vittime.

Bombardamento russo nel Donetsk: 3 morti e 12 feriti

mykolaiv bombardata 2

Tre civili sono stati uccisi e 12 sono rimasti feriti negli ultimi bombardamenti delle forze russe nella regione ucraina di Donetsk. Lo ha comunicato su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ukrinform. Altre due persone sarebbero poi morte a Udachne e una a Pokrovsk. Dall’inizio dell’invasione russa nella regione di Donetsk sono stati uccisi 623 civili e 1.598 sono rimasti feriti.

Kiev: nella regione della capitale trovati 1.346 corpi di civili uccisi

Nella regione di Kiev «finora sono stati trovati 1.346 corpi di civili uccisi. Il numero non è definitivo». Lo ha detto Andrii Nebytov, capo della direzione principale della polizia nazionale nella regione della capitale ucraina. Lo riporta Ukrinform. «La maggior parte di loro sono stati uccisi con armi da fuoco», ha aggiunto.

Esplosioni nell'oblastdi Zaporizhzhia, campi in fiamme

mykolaiv bombardata 3

«Tra le ore 14 e le 15 sono state sentite una serie di esplosioni nel centro regionale di Zaporizhzhia. Il nemico sta utilizzando i lanciarazzi Mlrs in alcune località lungo la linea di contatto».

Lo ha reso noto su Facebook l'amministrazione regionale di Zaporizhzhia, in Ucraina. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero morti o feriti, mentre degli incendi sono scoppiati in diversi campi. Lo scrive Ukrinform.

PAPA FRANCESCO

Il Papa: riprendere negoziati veri

«Sono sempre vicino alla martoriata popolazione ucraina colpita ogni giorno da una pioggia di missili». Così ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus.

Poi il Santo Padre ha aggiunto: «Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione e morte, allontanando i popoli e uccidendo la verità e il dialogo? Prego e auspico che tutti gli attori internazionali si diano veramente da fare per riprendere i negoziati non per alimentare l’insensatezza della guerra».

