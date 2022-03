NEGLI ULTIMI DUE ANNI A NEW YORK I FURTI DI MACCHINE SONO CRESCIUTI DEL 286%, TANTO CHE LE FORZE DELL'ORDINE HANNO LANCIATO IL MESSAGGIO: "CHIUNQUE HA UN'AUTO E' UNA POTENZIALE VITTIMA" - SPESSO SI TRATTA DI REATI COMMESSI PER "PROMUOVERNE ALTRI PIU' VIOLENTI" E MOLTI DI QUESTI SONO AD OPERA DI "GIOVANI, ALCUNI APPENA DI 11 ANNI" PER ACQUISIRE NOTORIETA' SUI SOCIAL MEDIA...

Dagotraduzione da Fox5ny

furti auto

I furti d'auto sono saliti del 200% - o più - in diverse grandi città della contea negli ultimi anni, tanto che le forze dell'ordine e gli esperti di criminalità hanno chiesto martedì ai legislatori di aiutarli ad affrontare il problema lanciando un avvertimento ufficiale: «Chiunque ha un'auto è una potenziale vittima».

Dirigenti delle forze dell'ordine e funzionari delle agenzie di monitoraggio della criminalità di tutto il paese si sono riuniti a Capitol Hill martedì mattina per testimoniare davanti alla commissione giudiziaria del Senato per un'audizione per affrontare le tendenze sorprendenti relative ai furti d'auto. Durante la sua permanenza al microfono, il presidente e CEO del National Insurance Crime Bureau (NICB) David Glawe ha rivelato che alcune città hanno visto un aumento dei furti d'auto fino al 280% tra il 2019 e il 2021.

furti auto

Dal 2019 al 2021 a New York City sono aumentati del 286%, a Filadelfia del 238, a Chicago del 207%, a Washington, DC del 200% e a New Orleans del 159%.

«Una sottotrama inquietante di questi numeri deprimenti è che molti furti d'auto sono spesso commessi per promuovere altri gravi crimini violenti e molti furti d'auto sono commessi da giovani, alcuni di appena 11 anni", ha spiegato Glawe.

Glawe è stato raggiunto dallo sceriffo della contea di Cook Thomas Dart, dal direttore esecutivo dei Metropolitan Family Services Vaughn Bryant, dal presidente e CEO di Alliance for Automotive Innovation John Bozzella, dall'ex procuratore degli Stati Uniti Justin Herdman e dal capo del dipartimento di polizia di Dallas Edgardo "Eddie" Garcia.

furti auto

Garcia, che ha parlato anche a nome della Major Cities Chiefs Association, ha testimoniato che l'aumento dei furti d'auto è guidato da alcuni fattori, come il guadagno finanziario e l'ulteriore attività criminale violenta.

«Molti di questi furti d'auto sono commessi da giovani che cercano di acquisire notorietà sui social media o come parte di iniziative di gang», ha affermato. Ha accusato i pubblici ministeri e i giudici di «continuare a rilasciare i trasgressori violenti e recidivi in fase preliminare» e ha osservato che le sfide si applicano anche ai minorenni delinquenti.

Furti auto 2

«La polizia proattiva è fondamentale e sarà fondamentale per ridurre la criminalità violenta in generale, il che aiuterà a ridurre i furti d'auto», ha spiegato. «Purtroppo, la polizia proattiva in alcune città è diventata un lusso, soprattutto per i dipartimenti di polizia locali che lottano con alti tassi di omicidi, personale basso e morale basso. Le forze dell'ordine hanno bisogno di più risorse per rafforzare la propria risposta ai crimini violenti».

Dopo l'udienza di martedì, Garcia ha detto a Fox News Digital che il suo obiettivo era «ridurre il numero di vittime che abbiamo».

«Un obiettivo secondario è recuperare l'auto», ha detto, raggiunto al telefono. «L'obiettivo principale è fare del nostro meglio per garantire che nessuno si veda puntare una pistola in faccia per la propria auto».

Furti auto 3

La questione dei furti d'auto in tutta la nazione non è nuova, ma ha attirato l'attenzione dei media negli ultimi mesi poiché i presunti criminali sono diventati più sfacciati e senza paura nei loro attacchi, e alcuni di loro sono solo adolescenti o pre-adolescenti.

All'inizio di febbraio, Washington, DC e le forze dell'ordine della contea di Prince George hanno annunciato che stavano unendo gli sforzi per reprimere i furti d'auto nell'area e rafforzare la task force sui furti d'auto. All'epoca, la dirigente della contea di Prince George, Angela Alsobrooks, disse che il dipartimento aveva assistito a «un preoccupante aumento dei furti d'auto nella nostra regione, guidati in gran parte da giovani».

«Abbiamo bisogno che la nostra comunità e le nostre famiglie si facciano avanti e si uniscano a noi avvolgendo le braccia attorno a questi bambini, perché sono il futuro della nostra comunità». Al 1° febbraio 2022, l'MPD di Washington, DC, aveva arrestato 19 persone per reati di furto d'auto, di cui 14 erano minorenni, ha detto il dipartimento.

Anche Chicago e Filadelfia sono state esplicite riguardo ai loro sforzi per combattere le sorprendenti tendenze del furto d'auto.