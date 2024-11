GLI ULTIMI FUOCHI PER “SALUTARE” LA TREGUA - POCO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CESSATE IL FUOCO IN LIBANO, L’ESERCITO ISRAELIANO HA SGANCIATO SUL LIBANO UNA POTENZA DI FUOCO DEVASTANTE: CENTO BOMBE, DELLE QUALI MOLTE ANT-BUNKER, HANNO POLVERIZZATO UNA FABBRICA DI MISSILI TERRA-SUPERFICIE DI HEZBOLLAH – LE TRUPPE DI NETANYAHU AVREBBERO SPARATO ANCHE CONTRO I CIVILI PER IMPEDIRE LORO DI TORNARE A CASA NELLA ZONA DELLA “LINEA BLU”. SECONDO GLI ACCORDI, HEZBOLLAH SI DOVRÀ RITIRARE DA QUELL’AREA. COME AVREBBE GIÀ DOVUTO FARE NEL 2006 (E INVECE I MILIZIANI SONO RIMASTI MENTRE I CASCHI BLU DELL’ONU STAVANO A GUARDARE)

Attacco finale Idf,distrutta fabbrica missili di Hezbollah

(ANSA) - Poco prima dell'entrata in vigore della tregua, l'Idf ha sferrato il suo colpo più micidiale contro Hezbollah: cento bombe, molte anti-bunker, hanno polverizzato la fabbrica supersegreta di missili terra-superficie dei miliziani filoiraniani nel nord del Libano. Lo riferisce Channel 12 spiegando che il raid è stato pianificato come "attacco finale" prima del cessate il fuoco. Obiettivo: impedire a Hezbollah di produrre in maniera indipendente missili a lungo raggio per il futuro.

Libano: Israele spara a sud per bloccare civili verso case

(ANSA) - L'artiglieria israeliana nel sud del Libano ha sparato alcuni colpi per impedire ai civili libanesi di tornare nelle loro case nella zona di Kafr Kila, nel settore orientale della linea blu. Lo riferisce il ministero dell'Informazione libanese. Kafr Kila è un villaggio quasi del tutto raso al suolo dall'esercito israeliano. Dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, alle 4 del mattino locali (le 3 in Italia), centinaia di famiglie hanno tentato di tornare nelle loro case, anche se distrutte da Israele, nel sud del Libano. L'esercito israeliano rimane per il momento come forza occupante nel sud del Paese.

Guerra in Libano, entrata in vigore la tregua

(ANSA) - Alle 3 ore italiane (le 4 ora locale) è entrato in vigore il cessate il fuoco in Libano dopo due mesi di guerra aperta tra l'esercito di Israele e l'organizzazione libanese Hezbollah. La tregua era stata annunciata dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dopo che era stato dato il via libera alla proposta degli Stati Uniti. Nelle ore precedenti alla tregua sono proseguiti i bombardamenti di Israele su Beirut e Hezbollah ha lanciato droni su Tel Aviv.

Katz, usare forza contro ritorno Hezbollah in villaggi sud

(ANSA) - Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato di aver ordinato all'esercito di adottare misure "forti" per impedire a quelli che lui definisce come membri di Hezbollah di entrare nei villaggi di confine dove potrebbero ancora operare truppe israeliane. Lo riporta il Times of Israel. "A causa dell'ingresso dei membri di Hezbollah a Kfar Kila", Katz ha ordinato ai militari "di agire con forza e senza compromessi contro sviluppi di questo tipo", afferma il suo ufficio in una dichiarazione. Ai membri di Hezbollah deve essere impedito di raggiungere le aree nel Libano meridionale dove l'Idf continua a proibire gli spostamenti.

Tregua in Libano, Iran "fine dell'aggressione israeliana"

(ANSA-AFP) - L'Iran ha accolto con favore la "fine dell'aggressione israeliana" in Libano, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Il portavoce della diplomazia iraniana, Esmaïl Baghaï, ha dichiarato: "L'Iran accoglie con favore la notizia della fine dell'aggressione del regime sionista contro il Libano e sostiene fermamente il governo, la nazione e la resistenza libanese".

Qatar, la tregua in Libano porti ad accordo simile a Gaza

(ANSA-AFP) - Il Qatar, che in questi mesi ha tentato di mediare per una tregua a Gaza, spera che il cessate il fuoco in Libano porti ad un accordo simile nella Striscia.

Cina, 'positivo l'accordo sul cessate il fuoco in Libano'

(ANSA) - La Cina ha accolto con favore l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto in Libano tra Israele ed Hezbollah, dopo oltre un anno di combattimenti che hanno ucciso migliaia di persone. "Sosteniamo tutti gli sforzi volti ad allentare le tensioni e raggiungere la pace e accogliamo con favore l'accordo raggiunto dalle parti interessate su un cessate il fuoco", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, parlando nel briefing quotidiano.

Hamas, niente pace se non verrà risolta questione palestinese

(ANSA) - "Sappiate che qualsiasi accordo col Libano, con lo Yemen o con l'Iran non porterà sicurezza alla regione. Non ci sarà pace fin quando la questione palestinese non verrà risolta". Lo spiega in un'intervista a Repubblica Basem Naim, membro del politburo di Hamas e uomo cui il movimento islamista palestinese affida le relazioni internazionali. La strage terroristica del 7 Ottobre "ha riportato la questione palestinese al centro dell'attenzione al momento giusto - prosegue -. Prima Israele si era convinto che non esistesse più la necessità di risolverla, mentre a Gaza vivevamo in una prigione a cielo aperto. Noi combattiamo per il nostro popolo oppresso".

La strage dell'ottobre dello scorso anno "come un'operazione chirurgica, produce dolore, sanguinamento e complicazioni, ma noi siamo convinti che andasse fatta", spiega ancora. In Libano è stato dichiarato il cessate il fuoco. "Non era solo Hezbollah a decidere. Se il popolo libanese ha deciso che è nel loro interesse accordarsi con Israele a noi sta bene - commenta -, perché il nostro obiettivo non era far distruggere il Libano da Netanyahu". C'è poi la questione dei prigionieri israeliani che non sono stati ancora liberati. "Il negoziato è fermo, sabotato da Netanyahu. Il 2 luglio Hamas aveva approvato la bozza finale di un accordo basato sulla proposta israelo-americana di maggio, quella per cui Biden aveva fatto il famoso discorso in tv - conclude -. Netanyahu all'ultimo ha aggiunto condizioni inaccettabili, come lasciare l'Idf nel Corridoio Philadelphi"

