I SOLDATI ISRAELIANI DAVANTI AL CADAVERE DI YAHYA SINWAR A RAFAH

IDF DIFFONDE VIDEO, MOSTRA SINWAR PRIMA DI ESSERE UCCISO

(ANSA-AFP) - L'esercito israeliano ha diffuso in serata un video, realizzato grazie ad un drone, che riprenderebbe il capo di Hamas, Yahya Sinwar, nei suoi ultimi istanti prima di essere ucciso. Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un oggetto contro il drone. Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l'uomo ha il volto nascosto da un tessuto che potrebbe essere una kefiah e ha in mano un oggetto somigliante a una sciabola che scaglia sul drone.

IRAN,SPIRITO RESISTENZA SARÀ RINFORZATO DA MARTIRIO SINWAR

IL DOCUMENTO DELLA GUARDIA DEL CORPO DI SINWAR - INSEGNANTE DELL AGENZIA ONU UNRWA

(ANSA) - Lo "spirito della resistenza sarà rinforzato" dopo il "martirio" del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo afferma la missione permanente dell'Iran alle Nazioni Unite in un post su X. "Sarà un modello per i giovani e i bambini che seguiranno la sua strada per la liberazione della Palestina - si legge -. Finché esisteranno occupazione e aggressione, la resistenza durerà, perché il martire rimane vivo e diventa fonte di ispirazione".

'GUARDIA DEL CORPO SINWAR CON DOCUMENTO INSEGNANTE UNRWA'

(ANSA) - Tra gli oggetti trovati sui cadaveri delle guardie del corpo di Yahya Sinwar anche un documento di identità di un insegnante dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa. Lo riferiscono i media israeliani, mentre sui social è stata pubblicata la foto del documento trovato dai soldati dell'Idf.

il corpo di yahya sinwar a rafah

USA, 'MORTE SINWAR OPERAZIONE DI ISRAELE MA ABBIAMO AIUTATO'

(ANSA) - "L'uccisione di Sinwar è stata un'operazione dell'esercito israeliano". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan sull'Air Force One che sta portando Joe Biden a Berlino. "Non sono qui per rivendicare o cercare di prenderci il merito", ha aggiunto precisando che tuttavia "anche personale americano speciale e professionisti dell'intelligence Usa meritano i nostri ringraziamenti per il lavoro che hanno svolto insieme all'Idf nel corso di molti mesi", a partire dal giorno dopo l'attentato del 7 ottobre.

USA, 'PARLEREMO CON ISRAELE DELLA NECESSITÀ DI VOLTARE PAGINA'

(ANSA)- "La rimozione di Sinwar dal campo di battaglia rappresenta un'opportunità per trovare una via d'uscita che riporti a casa gli ostaggi e ponga fine alla guerra. È qualcosa di cui dovremo parlare con le nostre controparti israeliane".

IL PRESUNTO CADAVERE DI YAYA SINWAR

Lo ha detto il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan a bordo dell'Air Force One. "Naturalmente, ci sono ancora altri attori di Hamas che devono essere assicurati alla giustizia e ci sono ostaggi, compresi americani, tenuti prigionieri dai terroristi", ha aggiunto il funzionario sottolineando che "questa è davvero un'opportunità che dobbiamo cogliere insieme per portare un giorno migliore alla gente di Gaza, alla gente di Israele, alla gente dell'intera regione e gli Stati Uniti sono impegnati a fare tutto ciò che è in nostro potere per contribuire a questo"

USA, 'SINWAR ERA IL PRINCIPALE OSTACOLO AL CESSATE IL FUOCO'

(ANSA) - "Sinwar era il principale ostacolo al cessate il fuoco a Gaza e al rilascio degli ostaggi". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller in un briefing con la stampa.

