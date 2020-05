20 mag 2020 15:57

GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI – UN BIMBO DI 10 ANNI DI ORIGINE NIGERIANA È MORTO DOPO ESSERE RIMASTO INCASTRATO IN UN BIDONE PER LA RACCOLTA DEGLI ABITI USATI A BOLTIERE, IN PROVINCIA DI BERGAMO: IL PICCOLO SI ERA INFILATO FORSE PER RECUPERARE DEGLI INDUMENTI, MA È RIMASTO BLOCCATO NELL’INGRANAGGIO – AD ACCORGERSI DEL BAMBINO E' STATA UNA PASSANTE CHE HA LANCIATO L’ALLARME, MA…