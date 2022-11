- LE SUE CONDIZIONI SONO STABILI E NON SONO STATE GIUDICATE CRITICHE DAI CLINICI CHE LO HANNO IN CURA - BOSSI E’ ARRIVATO "VIGILE" ALL’OSPEDALE DI VARESE E LE INFERMIERE HANNO RACCONTATO CHE ERA DI BUON UMORE E HA ANCHE SCHERZATO NONOSTANTE LE PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE – IL SENATÙR SCONTA LE CONSEGUENZE DELL'ICTUS DOVUTO AD ANEURISMA CHE LO HA HA COLPITO NEL 2004…

(ANSA) - Preoccupazione per la salute del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi la cui salute continua a scricchiolare nonostante abbia sempre avuta una forte tempra. Oggi è stato portato al Pronto Soccorso a Varese dopo che ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha trasportato il senatur all'ospedale di Circolo. Da quanto si è appreso ha avuto un malessere con vomito che ha spinto i familiari a chiamare subito un'ambulanza.

Accompagnato dalla moglie Manuela Marrore e dal figlio Renzo, Bossi, 81 anni, è stato ricoverato in Rianimazione: gli accertamenti clinici hanno evidenziato un'ulcera gastrica subito trattata con i provvedimenti terapeutici necessari. Le sue condizioni - spiega l'Asst Sette Laghi di Varese - sono stabili e non sono state giudicate critiche dai clinici che lo hanno in cura.

Bossi era arrivato "vigile" nella struttura sanitaria e le infermiere hanno spiegato che ha anche scherzato ed era di buon umore nonostante una condizione di salute assai precaria. Ha seri problemi, come è noto, per le conseguenze dell'ictus dovuto ad aneurisma che lo ha ha colpito nel 2004 a cui era seguito nel 2019 un nuovo importante peggioramento, che ne aveva anche determinato una caduta in casa, e una nuova lunga riabilitazione. In ospedale è arrivato subito l'europarlamentare pavese della Lega Angelo Ciocca che ha avuto parole confortanti: "Bossi si è sempre dimostrato un leone sia nei momenti difficili della politica, sia in quelli della vita e della salute", ha detto.

"Sono in contatto con l'ospedale della mia città per essere informato sull'evoluzione delle condizioni di Umberto" e "sono certo che il vecchio leone si riprenderà presto per proseguire insieme le nostre battaglie", ha dettoil presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha definito il senatur una "figura insostituibile".

"Un affettuoso augurio a Umberto Bossi, ricoverato in queste ore a Varese. Al senatur anche l'incoraggiamento di Matteo Salvini ( "mai mulà"). Coraggio vecchio leone!", scrive l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini su Facebook. Solo ieri era stata annunciata la sua presenza il 27 novembre, a Castello di Giovenzano (Pavia), per un'altra tappa del tour del Comitato Nord. Ovviamente sarà possibile solo dopo le valutazioni dei medici.

