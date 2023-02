LE UNICHE COSE IMPANATE E FRITTE SONO I LAVORATORI – GUARDATE COME FUNZIONA FLIPPY, IL MEGA BRACCIO ROBOTICO PRONTO A SOSTITUIRE I DIPENDENTI DAVANTI ALLA POSTAZIONE DI FRITTURA DEI FAST FOOD: IL ROBOT RIESCE A PRENDERE PATATINE, ANELLI SURGELATI E POLLETTI DAL SURGELATORE, LI IMMERGE NELL’OLIO E DEPOSITA IL PRODOTTO FINITO IN UN VASSOIO – GIÀ DIVERSE CATENE AMERICANE LO HANNO ADOTTATO MA… - VIDEO

DAGONEWS

flippy 5

Le patatine fritte e gli anelli di cipolla da fast food stanno diventando high-tech, grazie a un'azienda nel sud della California.

La Miso Robotics Inc di Pasadena ha lanciato il suo robot Flippy 2, che automatizza il processo di frittura di patate, cipolle e altri alimenti: un grosso braccio robotico come quello degli impianti automobilistici - diretto da telecamere e intelligenza artificiale - prende le patatine fritte surgelate e altri alimenti da un congelatore, le immerge nell'olio bollente, quindi deposita il prodotto pronto da servire in un vassoio.

flippy 8

«Flippy 2 può cucinare più pasti con ricette diverse contemporaneamente, riducendo la necessità di personale e accelerando la consegna degli ordini alle finestre drive-through – ha detto l’ad di Miso Mike Bell - Quando un ordine arriva, automaticamente viene comunicato a Flippy. Fa il suo lavoro

più velocemente e in modo più accurato, più affidabile di quanto lo faccia la maggior parte degli umani».

flippy 2

Gli ingegneri di Miso possono guardare i robot Flippy 2 lavorare in tempo reale su un grande schermo, consentendo loro di risolvere eventuali problemi che si verificano. Diverse catene di ristoranti hanno adottato il cuoco robotico per friggere, tra cui Jack in the Box a San Diego, White Castle nel Midwest e CaliBurger sulla costa occidentale.

flippy 1

Bell ha detto che altre tre grandi catene di fast food statunitensi hanno messo in funzione Flippy 2, ma sono riluttanti a fare pubblicità a causa della sensibilità sulla percezione che i robot stiano sottraendo lavoro agli umani: «Gli umani sono felici di potersi scaricare di dosso compiti come quelli alla stazione di frittura. Possono dare una mano nel fare altro».

flippy 6 flippy 4 flippy 7

flippy 3