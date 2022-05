UOMINI CHE ODIANO LE DONNE - UN 54ENNE PERUVIANO HA UCCISO LA MOGLIE DI 46 ANNI NELLA LORO CASA DI RIMINI: DURANTE UNA LITE L’UOMO HA AFFERRATO UN COLTELLO E HA INIZIATO A COLPIRE LA DONNA, FERENDO ANCHE LA FIGLIA 13ENNE CHE HA PROVATO A DIFENDERE LA MADRE – AD ALLERTARE LA POLIZIA SONO STATI I VICINI SPAVENTATI DALLE URLA: L’ADOLESCENTE È RICOVERATA IN OSPEDALE E…

Da www.leggo.it

Un uomo di 54 anni origini sudamericane avrebbe accoltellato la moglie 46enne a Rimini e ferito in modo grave la figlia, tredicenne, che avrebbe tentato di dividere i genitori. È questa la prima ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio a Rimini, in una casa di via Dario Campana, dove è intervenuta la squadra mobile della polizia che ha bloccato l'uomo, portato in Questura e sottoposto a un interrogatorio. Il 118 ha trasportato la ragazzina in ospedale.

Il delitto è avvenuto attorno all'ora di pranzo quando tra i due coniugi è scoppiato un litigio al termine del quale l'uomo avrebbe afferrato un coltello e colpito la donna con più fendenti, prima di ferire anche la figlia 13enne che avrebbe provato a difendere la madre. La giovane è stata ricoverata, ma ancora non si conoscono le sue condizioni. La coppia, stando ai racconti dei vicini, era impiegata nel settore del giardinaggio e non ha mai dato problemi. Chi li conosceva li ha descritti come «brave persone».

«Questa è la dimostrazione di come siamo immersi in una cultura patriarcale e di come ci sia bisogno di strumenti per riuscire a distruggere la piramide della violenza. I comportamenti molesti e le violenze sessuali sono alla base di questa piramide, il femminicidio è la cima. Non si può intervenire solo quando il danno è fatto, ma bisogna farlo ragionando in un'ottica sistemica e culturale». Non una di meno Rimini commenta così il femminicidio avvenuto oggi in città. La notizia d'attualità sarà anche al centro dell'assemblea pubblica 'Oltre l'adunatà prevista alle 18 in piazza Malatesta.

