22 feb 2021 17:04

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – UNA STUDENTESSA 20ENNE DI ORIGINI GRECHE È RICOVERATA IN RIANIMAZIONE A TORINO DOPO ESSERE STATA ACCOLTELLATA IN STRADA DALL’EX FIDANZATO 27ENNE: L’UOMO L’HA COLPITA AL TORACE, ALL'ADDOME E AL COLLO PRIMA DI TENTARE LA FUGA. È STATO ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO. LA RAGAZZA È STATA OPERATA PER SEI ORE E…