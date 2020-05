UN UOVO SODER PER LA MERKEL – IL 53% DEI TEDESCHI INCORONA IL GOVERNATORE DELLA BAVIERA, MARKUS SODER, COME CANDIDATO DELLA CDU DOPO ANGELA MERKEL – SODER HA GESTITO BENE LA QUARANTENA E NELLA SUA REGIONE GODE DI UN’APPROVAZIONE DI OLTRE IL 90%. UNA SPECIE DI ZAIA CON LA BIRRA AL POSTO DEL PROSECCO – DURANTE LA CRISI HA SURCLASSATO ARMIN LASCHET, L’UOMO CHE SEMBRAVA IL FAVORITO ALLA SUCCESSIONE DELLA CANCELLIERA…

Il Coronavirus lancia una gara aperta per la successione ad Angela Merkel

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

markus soder coronavirus 1

Secondo un recente sondaggio – dice il Financial Times - il 53 per cento dei tedeschi pensa che Markus Söder, il ministro presidente della Baviera, dovrebbe essere il candidato della CDU alla carica di cancelliere della CDU per le elezioni del prossimo anno. Solo il 27 per cento pensa la stessa cosa di Armin Laschet, l'uomo che fino a poco tempo fa era considerato il favorito per la successione ad Angela Merkel. Laschet si mostra imperturbato. "L'unica cosa che mi interessa al momento è fare la cosa giusta per la gente". Ma il verdetto del canale televisivo tedesco ARD, che ha commissionato il sondaggio, è stato chiaro.

markus soder coronavirus armin laschet coronavirus

"Söder è il vincitore della crisi". Söder ha impressionato gli elettori tedeschi con la sua volontà di prendere decisioni difficili per arginare la pandemia. Nella sua regione gode di un'approvazione di oltre il 90 per cento. Laschet, il ministro presidente della regione più popolosa della Germania, la Renania Settentrionale-Vestfalia, vanta livelli di sostegno simili nel territorio. Ma al di là della NRW, alcuni pensano che le sue recenti azioni lo abbiano dequalificato per il posto di primo piano nella politica tedesca.

angela merkel marcus soder armin laschet angela merkel

"In una crisi è necessario mostrare una vera leadership, e questa non è la sua forza", ha detto Werner Weidenfeld, politologo del Center for Applied Policy Research di Monaco di Baviera. "Il tono di Laschet è sempre stato piuttosto vago. ". I suoi detrattori sottolineano la sua esitazione per la chiusura delle scuole e la mancata chiusura della piccola città di Heinsberg, vicino al confine olandese, quando a marzo si è verificata una delle prime gravi epidemie di coronavirus in Germania. Altri sottolineano una sfortunata apparizione nel talk-show televisivo di punta della Germania, Anne Will, alla fine del mese scorso, in cui si è presentato come irascibile e petulante.

armin laschet

coronavirus tampone germania

Gli ospiti del programma l'hanno accusato di "cambiare opinione ripetutamente", accusando i consulenti scientifici del governo. Le critiche dei media sulla performance di Laschet sono state devastanti. "Avete visto che subito dopo Anne Will, l'umore si è spostato decisamente contro di lui", ha detto un deputato anziano della CDU. Un titolo del quotidiano berlinese Tagesspiegel ha detto: "Dopo quel programma, Laschet non sarà mai cancelliere".Eppure, per altri versi, le cose sembrano andare come diceva Laschet. Il leader del NRW è stato a lungo l'avversario più esplicito del lockdown della Germania, sostenendo invece un "ritorno a una normalità responsabile".

markus soder 4

Si preoccupava ad alta voce dell'effetto che la chiusura delle scuole avrebbe avuto sul benessere dei bambini, del rischio di depressione e di violenza domestica nelle famiglie rinchiuse in casa, e dei danni economici di una lunga chiusura. Ma questo approccio liberale lo metteva in contrasto con Söder. Egli ha risposto all'impennata dei casi di coronavirus in Baviera chiudendo rapidamente le scuole e imponendo un lockdown a tutti gli abitanti dello Stato. Si è anche opposto a qualsiasi allentamento della chiusura, così come la signora Merkel, che ha accusato alcuni politici - molti pensavano che si riferisse al Laschet - di andare avanti "troppo assertivamente". La settimana scorsa, tuttavia, Söder ha avuto un ripensamento.

markus soder 2 coronavirus germania 1

Durante una conferenza telefonica la signora Merkel e i leader dei 16 stati tedeschi hanno deciso di allentare le restrizioni anti-coronavirus: tutte le scuole e i negozi hanno riaperto e le partite di calcio della Bundesliga ricominceranno, e i singoli stati avrebbero gradualmente permesso a hotel e ristoranti di riprendere le prenotazioni. Söder ha anche annunciato che le birrerie all’aperto della Baviera potrebbero aprire al pubblico il 18 maggio. Un momento da assaporare per Laschet, soprannominato "Mr Exit" dalla stampa tedesca per la sua campagna di "deconfinamento". Nel frattempo, il leader del NRW sta ora spingendo per l'abolizione di ulteriori restrizioni. Nell'intervista del Rheinische Post ha chiesto un ripensamento della regola della quarantena in Germania, secondo la quale chiunque arrivi da un altro paese europeo deve auto-isolarsi per quindici giorni. "Penso che nelle ultime settimane abbiamo agito troppo nell'interesse nazionale e troppo poco come europei", ha detto.

coronavirus germania 2

markus soder 3

Nonostante l'occasionale battuta d'arresto, si prevede ancora che Laschet vinca la sfida per la leadership della CDU a dicembre: i suoi rivali Friedrich Merz, ex leader del gruppo parlamentare della CDU, e Norbert Röttgen, presidente della commissione affari esteri del Bundestag, sono stati appena visibili durante la crisi. Chi diventa leader dei cristiano-democratici dovrebbe essere automaticamente scelto per candidarsi a cancelliere come candidato della CDU e del suo partito gemello bavarese, l'Unione Cristiano Sociale.

markus soder beve birra NUOVI CONTAGI GERMANIA

Ma alcuni pensano che Söder, che è anche leader della CSU, potrebbe essere candidato. Almeno in pubblico, il bavarese non ha espresso alcun interesse a trasferirsi a Berlino, insistendo sul fatto che il suo posto è nel suo stato natale. Senza dubbio ha un occhio di riguardo per la storia tedesca del dopoguerra. "Solo due candidati alla CSU si sono candidati come cancelliere-candidato alla CDU/CSU - Franz Josef Strauß nel 1980 e Edmund Stoiber nel 2002 - ed entrambi hanno perso", ha detto Weidenfeld. "Söder non dovrebbe fare lo stesso errore". Ma la pandemia ha cambiato molte cose, compresi i calcoli politici di Berlino, Düsseldorf e Monaco di Baviera. "Non ho mai pensato che Söder volesse diventare cancelliere, ma ora non ne sono sicuro", ha detto un deputato della CDU. " E sono sicuro che lui pensa di poterlo fare".

markus soder markus soder 5 markus soder germania coronavirus germania coronavirus markus soder