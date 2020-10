URSULA VON DER LEYEN IN AUTO-ISOLAMENTO! LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA HA PARTECIPATO A UNA RIUNIONE CON UNA PERSONA POSITIVA - “SONO RISULTATA NEGATIVA AL TEST GIOVEDÌ ED HO FATTO L'ESAME OGGI”

ursula von der leyen

(ANSA) - "Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina. Sono risultata negativa al test giovedì ed ho fatto l'esame oggi". Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen su Twitter.