NEGLI USA È INIZIATA LA CACCIA AI MEDICI ABORTISTI – HA SUBITO MINACCE DI MORTE LA GINECOLOGA DELL'INDIANA CHE HA PRATICATO L'ABORTO ALLA BAMBINA DI 10 ANNI DELL'OHIO RIMASTA INCINTA IN SEGUITO A UNO STUPRO – ALCUNI MEDIA E IL PROCURATORE GENERALE DELL'OHIO HANNO TENTATO DI SCREDITARE IL SUO NOME E LA SUA STORIA, RENDENDOLA UN BERSAGLIO – GIÀ NEGLI ANNI 80 E 90 FUORI DALLE CLINICHE AMERICANE VENIVANO APPESE LE FOTO DEI MEDICI CHE PRATICAVANO L’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA, CON VERE E PROPRIE TAGLIE…

Simona Siri per “La Stampa”

la ginecologa Caitlin Bernard

Si chiama Caitlin Bernard, è assistente professore presso la facoltà di Medicina dell'Università dell'Indiana ed è la ginecologa che ha praticato l'aborto alla bambina di dieci anni dell'Ohio rimasta incinta in seguito a uno stupro, un caso che dal primo luglio si è impossessato dell'attenzione dell'opinione pubblica sulla scia della decisione della Corte Suprema che ha reso l'aborto non più protetto a livello federale.

In una situazione normale, il suo nome non dovrebbe fare notizia: il fatto che lo sia rende l'idea di quanto violenta sia diventata la discussione. Prima, c'è stato il tentativo da parte di alcuni media e del procuratore generale dell'Ohio - il repubblicano Dave Yost - di screditare il suo nome e la storia in generale.

la ginecologa Caitlin Bernard 2

Dal momento che Bernard era citata come l'unica fonte nel primo articolo che riportava la storia della ragazza, le è stato detto che mentiva, e che la storia era inventata o, come ha scritto la sezione opinioni del Wall Street Journal, «troppo perfetta per essere vera».

Poi, quando le evidenze sono diventate fatti e lo stupratore della ragazzina è stato arrestato e ha confessato, gli attacchi sono continuati. Il procuratore generale dell'Indiana ha dichiarato mercoledì sera su Fox News di avere aperto un'indagine su di lei. Mentre lo diceva, la rete mandava in onda una sua fotografia, rendendola di fatto un target.

Caitlin Bernard su fox news

Non è la prima volta che un medico abortista riceve minacce e non sarà l'ultima. Negli Anni 80 e 90 fuori dalle cliniche americane venivano appese le foto dei medici e gli anti abortisti offrivano ricompense in denaro a chiunque fornisse informazioni che portassero alla condanna dei suddetti.

Qualcuno pagò addirittura con la vita: il medico del Kansas George Tiller, uno dei pochi a praticare l'aborto tardivo negli Usa, fu ferito nel 1993 e poi ucciso nel 2009 sul sagrato di una chiesa. Non fu il solo: dal 1993 al 2015 ben 11 persone furono uccise in attacchi perpetrati da anti abortisti.

MANIFESTANTI PRO LIFE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA USA

La stessa Bernard era già finita nel mirino degli anti abortisti: secondo il Guardian, il suo nome compare su un sito web estremista pro life collegato a Amy Coney Barrett prima che fosse nominata alla Corte Suprema. L'anno scorso, in un caso riguardante le restrizioni all'aborto in Indiana, Bernard ha testimoniato di essere stata costretta a smettere di fornire aborti nel primo trimestre in una clinica a South Bend perché, avvertita da Planned Parenthood che a sua volta era stata allertata dall'Fbi, c'erano state minacce di rapimento contro sua figlia.

PROTESTE PRO ABORTO 1

Sempre secondo il Guardian a gennaio i nomi di sei fornitori di aborti, così come il loro background scolastico e gli indirizzi dei luoghi di lavoro, sono stati postati sul sito web di un gruppo estremista chiamato Right to Life Michiana, in una sezione intitolata «minaccia di aborto locale».

Kendra Barkoff Lamy, portavoce di Bernard, ha dichiarato: «Le notizie riguardanti le minacce contro la famiglia della dottoressa nel 2020 sono purtroppo vere. Queste minacce personali e pericolose sono ovviamente devastanti per un medico che ha dedicato la carriera a migliorare la vita delle donne fornendo cure riproduttive cruciali, compresi gli aborti. Purtroppo, Bernard non è sola, succede a molti medici che come lei forniscono aborti».

OCASIO CORTEZ E LE PROTESTE PRO ABORTO 1 proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 4 proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 5 proteste contro la decisione della corte costituzione sull aborto 6 STATI UNITI - PROTESTE PER L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI ABORTO OCASIO CORTEZ E LE PROTESTE PRO ABORTO 2 PROTESTE PRO ABORTO 2