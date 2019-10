5 ott 2019 13:52

USATE UNO O DUE POLLICI PER SCRIVERE UN MESSAGGIO? SE SIETE DELLE MACCHINE DA MESSAGGI E METTETE IN AZIONE ENTRAMBE LE MANI VI FARÀ PIACERE SAPERE CHE SIETE UNA MOSCA BIANCA: LO FANNO IN POCHI VISTO CHE OCCORRE ESSERE ALMENO UN PO’ AMBIDESTRI – QUESTA ABILITÀ VI CONSENTE DI ESSERE IL 25% PIÙ VELOCI DEI VOSTRI AMICI…