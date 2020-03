USATE LA MASCHERINA MA AVETE SEMPRE GLI OCCHIALI APPANNATI? PER NON TROVARSI A BRANCOLARE NELLA NEBBIA ARRIVANO I TRUCCHETTI DEL "TOKYO METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT" CHE RIVELA QUALI SONO I DUE MODI SEMPLICI PER EVITARE IL FASTIDIOSO FENOMENO: IL PRIMO PREVEDE SOLO QUALCHE PIEGA E IL SECONDO RICHIEDE L’UTILIZZO DI UN FAZZOLETTO DI CARTE – LE ISTRUZIONI PER NON FARSI “ACCECARE”

Marco Paretti per "www.fanpage.it"

mascherina occhiali appannati 7

Le mascherine, come detto in più occasioni dall'inizio dell'epidemia (e ormai pandemia) di coronavirus in tutto il mondo, non sono utili a proteggersi dal virus anche quando ci si trova in luoghi pubblici e anche in una situazione di emergenza nazionale e di lockdown totale come quello dichiarato dal premier Conte.

mascherina occhiali appannati 4

"Non è necessario usarle" ha spiegato a Fanpage.it Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. "Poi ognuno si regola come vuole. Vedo gente che va in giro con le FFP3, magari usate e strausate". Devono indossarle solo i casi accertati di coronavirus e gli operatori impegnati nella gestione dei pazienti. Chi le indossa e parallelamente porta gli occhiali, però, si starà scontrando con il fastidioso fenomeno dell'appannamento delle lenti.

Un'eventualità alla quale i giapponesi hanno già pensato, dato il loro utilizzo costante delle mascherine. Ecco le indicazioni del Tokyo Metropolitan Police Department per non far appannare gli occhiali.

Le indicazioni arrivano proprio dal dipartimento di polizia di Tokyo, che, come il resto del Giappone, utilizza le mascherine normalmente proprio per evitare la diffusione di raffreddore e influenza: le indossano generalmente persone malate che non vogliono contagiare gli altri, come forma di rispetto.

mascherina occhiali appannati 5

Per questo la polizia ha realizzato un documento per spiegare come evitare l'appannamento delle lenti, eventualità diffusa come sa bene chi indossa gli occhiali. In realtà ci sono due metodi, entrambi molto semplici, per evitare di non vederci più quando si usano mascherina e occhiali insieme.

mascherina occhiali appannati 8

La prima prevede solo qualche piega: basta piegare il quarto superiore della maschera verso il basso, sacrificando parte della dimensione della stessa ma evitando che il calore prodotto dal respiro vada a creare la condensa sulle lenti. Il secondo metodo, invece, non sacrifica spazio ma richiede l'utilizzo di un fazzoletto di carta.

mascherina occhiali appannati 10

Questo va inserito, piegato, sulla parte superiore della maschera e poi appoggiato sul naso. In questo modo l'alito non andrà ad annebbiare gli occhiali. Le indicazioni sono state pubblicate dalla polizia di Tokyo a dicembre ed erano relative all'influenza stagionale.

mascherina occhiali appannati 12 mascherina occhiali appannati 1 mascherina occhiali appannati 2 mascherina occhiali appannati 11 mascherina occhiali appannati 9 mascherina occhiali appannati 3 mascherina occhiali appannati 6