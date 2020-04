23 apr 2020 13:45

USTICA PER SEMPRE – LA CORTE D’APPELLO DI ROMA CONDANNA LO STATO A PAGARE 330 MILIONI DI EURO AGLI EREDI DEL TITOLARE DELLA COMPAGNIA ITAVIA, IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DAI TEMPI DELLA STRAGE DEL 27 GIUGNO 1980 – I MINISTERI DEI TRASPORTI E DELLA DIFESA NON DEVONO SOLO RISARCIRE LA COMPAGNIA PER IL DISSESTO FINANZIARIO, MA DEVONO ANCHE AGGIUNGERE UN INDENNIZZO PER IL DANNO SUBITO. LA SOCIETÀ TORNERÀ IN ATTIVO E IN MANO ALLA PROPRIETÀ…