CAFONALINO – LA SPETTINATISSIMA ALDA FENDI E IL FEDELE RAFFAELE CURI PIAZZANO DAVANTI ALL’ARCO DI GIANO 70 MANICHINI IN KIMONO, PER LA PERFORMANCE “NU-SHU - LE PAROLE PERDUTE DELLE DONNE” – HA TIMBRATO IL CARTELLINO IL MEJO GENERONE CACIO E PEPE: SGARBI, MARISELA FEDERICI, VITTORIO SGARBI, URBANO BARBERINI, MARIAPIA RUSPOLI E FERDINANDO BRACHETTI PERETTI CHE FA IL SIMPATICONE CON MASCHERINA IN FACCIA…