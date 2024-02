VA BENE ESSERE CIVILI, MA SCEMI NO - ANDERS BREIVIK, IL NEONAZISTA CHE IL 22 LUGLIO 2011 UCCISE 77 PERSONE E NE FERÌ CENTINAIA IN UN DUPLICE ATTENTATO A OSLO E SULL'ISOLA DI UTOYA, HA PERSO LA CAUSA CONTRO LO STATO NORVEGESE PER “TRATTAMENTO DISUMANO” – IL KILLER 45ENNE, CHE STA SCONTANDO 21 ANNI DIETRO LE SBARRE, SOSTIENE CHE L’ISOLAMENTO LO STIA SPINGENDO AL SUICIDIO E…

IL SALUTO NAZISTA DI ANDERS BREIVIK 3

(ANSA-AFP) - Il neonazista e pluriomicida Anders Behring Breivik, che il 22 luglio 2011 uccise 77 persone e ne ferì centinaia in un duplice attentato ad Oslo e sull'isola di Utoya, ha perso la causa contro lo Stato norvegese per trattamento disumano. Breivik ritiene che il regime di isolamento carcerario in cui sta scontando la condanna a 21 anni violi i suoi diritti umani e lo spinga al suicidio.

il carcere di Ringerike in cui e? rinchiuso breivik breivik 9 il carcere di Ringerike in cui e? rinchiuso breivik breivik 8 breivik 5 BREIVIK E LA MAGLIA LACOSTE breivik 6 IL SALUTO NAZISTA DI ANDERS BREIVIK 1 breivik il carcere di Ringerike in cui e? rinchiuso breivik il carcere di Ringerike in cui e? rinchiuso breivik il carcere di Ringerike in cui e? rinchiuso breivik