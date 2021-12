21 dic 2021 16:10

VA A PROCESSO IL PUSHER GAMBIANO, MUSTAFA MINTE LAMIN, CHE DIEDE LA DROGA A LIBERO DE RIENZO, MORTO LO SCORSO 15 LUGLIO - E' FISSATA PER IL 6 APRILE LA PRIMA UDIENZA: LAMIN AVREBBE VENDUTO SOSTANZE STUPEFACENTI ALL'ATTORE E AD ALTRE CINQUE PERSONE. NEI SUOI CONFRONTI VIENE CONTESTATO ANCHE IL REATO DI MORTE COME CONSEGUENZA DI ALTRO REATO PER IL NESSO DI CAUSALITÀ TRA IL DECESSO DI DE RIENZO E LA CESSIONE DI EROINA…