QUALE ANIMALE VEDETE IN QUEST'IMMAGINE? - A SECONDA DI COME FUNZIONA IL VOSTRO CERVELLO, SE E' SINISTRO O DESTRO, POTRESTE RICONOSCERE UN GATTO OPPURE UN ALCE - "SI TRATTA DI UN'ILLUSIONE OTTICA, BASTA AVVICINARSI ALLA FOTO PER VEDER SCOMPARIRE ENTRAMBI GLI ANIMALI" - SU TWITTER SI SONO SCATENATI SUBITO I COMMENTI: "A QUANTO PARE IL MIO CERVELLO NON FUNZIONA! VEDO SOLO RIGHE" - "NON VEDO COME POSSA ESSERE ALTRO CHE UN GATTO"...