UN VACCINO BESTIALE - NEGLI STATI UNITI HANNO INIZIATO A IMMUNIZZARE CONTRO IL COVID PURE GLI ANIMALI DEGLI ZOO! L’AZIENDA “ZOETIS” HA DONATO 11MILA DOSI DI UN FARMACO SPERIMENTALE (DI TIPO VETERINARIO, QUINDI NON UTILIZZABILE SULL’UOMO), CHE HA RICEVUTO L’APROVAZIONE D’EMERGENZA DALLA FDA - LE PRIME A ESSERE VACCINATE SONO STATE DUE TIGRI ANZIANE DELLO ZOO DI OAKLAND…

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Negli Usa è iniziata la vaccinazione di felini, gorilla e altri animali in una settantina di zoo e altre strutture simili, grazie alla donazione di 11mila dosi di un vaccino sperimentale da parte di una azienda.

Lo riporta il New York Times, che sottolinea come il vaccino scelto sia di tipo veterinario e non utilizzabile quindi sull'uomo. Il vaccino è stato fornito dall'azienda Zoetis, basata in New Jersey, e ha ricevuto un'approvazione d'emergenza da parte dell'Fda.

E' stato usato anche in alcuni allevamenti di visoni, mentre non è ancora stato utilizzato per cani e gatti, sebbene diversi studi abbiano dimostrato che la malattia si diffonde anche tra questi animali. Il primo ad utilizzare il vaccino è stato lo zoo di Oakland, in California, che a differenza di altre strutture statunitensi non ha avuto casi durante la pandemia, che immunizzerà orsi, leoni di montagna, tigri e furetti.

"Questo vuol dire una maggiore sicurezza per i nostri animali - racconta Alex Herman, vicepresidente dello Zoo -. Abbiamo iniziato da due delle nostre bellissime e anziane tigri". Al momento, spiega al quotidiano Dorothee Bienzle dell'università di Guelph, in Ontario, autrice di uno degli studi più recenti sul tema, le indicazioni per gli animali da compagnia rimangono di non vaccinare. "Se si ha il Covid - spiega - bisognerebbe isolarsi anche dai propri animali, come si fa per le persone. Nè gli Usa nè il Canada supportano la vaccinazione degli animali. La trasmissione del virus da parte degli uomini può essere prevenuta con il distanziamento e l'uso delle mascherine".

