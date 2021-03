UN VACCINO PER DOMARLI – LA CINA STA SFRUTTANDO LA DEBOLEZZA DELL’OCCIDENTE PER FARE “SOFT POWER” E COMPRARSI IL FAVORE DEI PAESI PIÙ POVERI: IL CAVALLO DI TROIA PER L’EUROPA È L’UNGHERIA, DOVE IL PREMIER ORBAN SI È FATTO VACCINARE CON IL SIERO DI “SINOPHARM” - NON SOLO: ARGENTINA, FILIPPINE, COLOMBIA, MESSICO STANNO FACENDO RICORSO AI VACCINI CINESI. A PANDEMIA FINITA, XI JINPING CHIEDERÀ DI RICAMBIARE IL FAVORE…

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

VIKTOR ORBAN SI FA VACCINARE CON IL CINESE SINOPHARM

Attraverso la fornitura di più di 500 milioni di dosi a decine di paesi, leggiamo su El Pais, Pechino sta potenziando la sua industria farmaceutica e costruendo le sue credenziali come potenza responsabile. Questa settimana, l'Ungheria ha iniziato a inoculare la sua popolazione con le prime unità di un lotto di 550.000 dosi del vaccino contro il covid della società farmaceutica cinese Sinopharm. Un aereo è atterrato a Buenos Aires con altri 900.000.

Xi Jinping CINA

A Manila, 600.000 dosi di vaccino Sinovac, il primo lotto che Pechino ha donato al paese, dovevano atterrare questo fine settimana. "Devo ammetterlo. Se insistessimo nell'usare quelli occidentali, saremmo ancora in attesa del loro arrivo", ha sottolineato il portavoce presidenziale filippino Harry Roque.

Davanti alla Russia con il suo Sputnik V o, su scala minore, all'India con la sua Covaxin, la Cina è diventata la grande alternativa per fornire vaccini a molti paesi in via di sviluppo, la maggior parte dei quali ha difficoltà a ottenere i farmaci per motivi economici o logistici.

ricercatori cinesi studiano il vaccino

Il paese dove sono stati rilevati i primi casi della pandemia ha accettato di fornire i suoi sieri a decine di paesi del sud-est asiatico, dell'America Latina, dell'Africa e dell'Europa orientale: di questi, 27 li compreranno e 53, con scarse risorse, riceveranno donazioni, secondo le cifre del ministero degli Esteri di Pechino.

In totale, secondo i dati della Duke University, la Cina ha impegnato più di 500 milioni di dosi, più degli oltre 300 milioni di Mosca o dei 210 milioni del meccanismo Covax, sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e che cerca di garantire un accesso equo al vaccino per tutti i paesi (Pechino ha impegnato 10 milioni di dosi per questo strumento).

SINOPHARM

La disponibilità di formulazioni cinesi aiuta ad alleviare una domanda acuta di vaccini in tutto il mondo. Ma è anche una potente opportunità per promuovere la capacità delle sue aziende farmaceutiche. E favorisce l'immagine di una potenza responsabile - la stessa che ha provato tra molte critiche durante la prima ondata della pandemia con la sua "diplomazia delle mascherine" - in contrasto con quella di un Occidente che incanala i suoi aiuti attraverso Covax e si concentra sull'assicurare l'accesso delle proprie popolazioni ai sieri immunizzanti.

vaccino cina

La Cina "può usare [le sue medicine] per diventare un leader globale nel garantire un accesso equo ai vaccini, colmando il divario tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. Questo certamente migliorerebbe la sua immagine in quei paesi e proietterebbe un potere positivo", ha detto Yanzhong Huang del U.S. Council on Foreign Relations in una video conferenza organizzata dal think tank Stimson Center. La sua "diplomazia dei vaccini" gli permette anche di cercare di "riempire il vuoto lasciato dalla leadership statunitense". Il ritiro degli Stati Uniti dalla leadership globale “ha creato opportunità per la Cina di riempire quel vuoto", ha detto.

PUTIN E XI JINPING

Per Pechino, lo sviluppo del vaccino è diventato una priorità assoluta dall'inizio della pandemia. "Il successo nei test clinici delle formule di cui abbiamo i diritti di proprietà intellettuale incarna il progresso del nostro paese nella scienza e nella tecnologia, incarna l'immagine e la responsabilità della Cina come grande potenza e, soprattutto, il suo contributo all'umanità", ha detto il generale Chen Wei, che è responsabile dello sviluppo di un vaccino nei laboratori dell'esercito. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato a maggio che queste medicine cinesi sarebbero state un "bene pubblico globale".

indiani bruciano immagini di xi jinping

Se nel gennaio 2020 la Cina aveva già le prime tracce di un siero, in estate, con un'autorizzazione per l'uso di emergenza e una dozzina di formule in vari stadi di avanzamento, ha iniziato a inoculare quelle più avanzate ai lavoratori più a rischio, dai militari ai medici o ai dipendenti dei trasporti. Il 31 dicembre, ha approvato la prima autorizzazione per uso generale nella popolazione per una formula SinoPharm, con un'efficacia del 79%, un mese dopo Sinovac, con il 50,6%. All'inizio di febbraio, aveva iniettato 22 milioni di persone, ovvero quasi il 3% della popolazione.

vaccino cina

Questa settimana ha intensificato i loro progressi. Altri due vaccini hanno avuto il via libera per l'uso generale: una seconda versione di SinoPharm (72,5% di efficacia) e il vaccino che la società farmaceutica CanSino ha sviluppato in collaborazione con l'esercito (65,28% di efficacia).

Allo stesso tempo che la somministrazione di dosi nelle sue principali città sta prendendo piede, ha anche accelerato la consegna di spedizioni all'estero: negli ultimi sette giorni, le spedizioni sono state ricevute in Colombia, Messico, Cile e Uruguay; Senegal, Egitto e Algeria; Sierra Leone, Thailandia e Singapore, tra gli altri. Entro la fine di quest'anno, secondo la National Vaccine Manufacturers Association, saranno prodotte 2 miliardi di dosi, ed entro la fine del 2022 la capacità sarà di 4 miliardi.

coronavirus cina

Per molti paesi, i vaccini cinesi - eccetto CanSino, tutti usano virus inattivati - sono più adatti alle loro esigenze. Non hanno bisogno di essere conservati alle basse temperature dei loro rivali di Pfizer o Moderna, e la versione di CanSino richiede solo una dose. Inoltre, molti degli accordi firmati con altri paesi, come gli Emirati Arabi Uniti e l'Indonesia, prevedono che queste nazioni possano concedere in licenza i propri sieri. Questo aiuterà a soddisfare la forte domanda, sostenendo allo stesso tempo le ambizioni di questi stati di diventare centri di produzione farmaceutica nelle loro rispettive regioni.

sinopharm

Pechino nega qualsiasi interesse geopolitico nella sua strategia. "La Cina non trasformerà i vaccini contro il Covid in nessun tipo di arma politica o strumento diplomatico, e si oppone a qualsiasi politicizzazione dello sviluppo dei vaccini", dice l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua in un editoriale. Il governo di Xi Jinping sostiene che sta semplicemente "risolvendo una carenza di vaccini di fronte all'assenteismo occidentale", come ha titolato giovedì il giornale Global Times, di proprietà del Partito Comunista.

il vaccino russo

Maggiore disponibilità

Questo punto di vista è stato ripreso nei paesi beneficiari. Oltre alle dichiarazioni del portavoce Roque nelle Filippine, il presidente del Senegal Macky Sall ha evidenziato la mancanza di disponibilità di iniezioni tramite Covax e l'impossibilità di aspettare per spiegare perché il suo paese ha optato per i vaccini cinesi, in un argomento ripetuto più e più volte dal Cono Sud al Mar Cinese Meridionale. Tanto che la scorsa settimana, il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato l'Occidente a mettere più vaccini a disposizione dei paesi in via di sviluppo, in un'intervista al Financial Times.

JOE BIDEN E XI JINPING

"È un'accelerazione senza precedenti della disuguaglianza globale ed è anche politicamente insostenibile, perché apre la strada a una guerra di influenza sui vaccini", ha dichiarato il capo di stato francese. "Si può vedere la strategia cinese e anche quella russa".

Non è in gioco solo il prestigio come potenza. Il vaccino è anche un business, e molto succoso: a un prezzo di circa 20 dollari (16,5 euro) per dose in Indonesia, che ha ordinato 125 milioni di dosi delle prime due formulazioni cinesi approvate, "questo fa 2,5 miliardi di dollari... [più di 2 miliardi di euro], le aziende cinesi faranno un sacco di soldi", nota Huang, l'esperto del Council on International Relations.

CORONAVIRUS CINA

Proprio come la robotica o l'intelligenza artificiale hanno fatto per promuovere la tecnologia della Cina, le formule anti-covid possono aumentare la sua industria farmaceutica, finora in ritardo rispetto a concorrenti come l'India, un rivale geopolitico e un centro di potere nel settore. Secondo l'esperto Akriti Vasudeva, dello Stimson Center, non è una coincidenza che New Delhi abbia offerto il suo siero a paesi del suo ambiente "in cui la Cina mantiene, o aspira ad avere, un'influenza importante", come Sri Lanka, Myanmar o Cambogia.

MEME SUL VACCINO RUSSO

L'accoglienza iniziale non è stata senza riluttanza. Secondo Robert Blake, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Indonesia, "la Cina non ha lo stesso track record [di vendite farmaceutiche] di altri paesi, è un concorrente più recente. E non è stato trasparente come altri nel pubblicare i suoi dati o nel sottoporli a una revisione tra pari."

L'efficacia relativamente bassa delle formulazioni cinesi è anche un fattore che lavora contro questi vaccini. Oltre al rischio individuale di non essere adeguatamente immunizzati, può rendere più difficile o richiedere più dosi - con la conseguente spesa extra - per raggiungere il sogno dell'immunità di gregge. E può rendere molto più lunghe le misure di allontanamento sociale e di protezione della salute pubblica. Questo venerdì, gli operatori sanitari hanno protestato fuori dal Manila General Hospital contro i piani per inocularli con la formula Sinovac e hanno chiesto vaccini "più sicuri".

PUTIN E XI JINPING

Ma nonostante gli svantaggi, la realtà è che "i paesi stanno cercando di ottenere più dosi possibili", dice Blake. “Non possono permettersi di scegliere, devono inoculare la loro popolazione il più presto possibile".

coronavirus cinesi 3 CORONAVIRUS CINA