VAI AVANTI TU CHE A ME VIENE DA RIDERE - IN GERMANIA DUE GEMELLE NASCONO A TRE MESI DI DISTANZA L’UNA DALL’ALTRA - UNA BAMBINA È NATA PREMATURA DOPO 26 SETTIMANE NEL 2018, L’ALTRA NEI TERMINI, NEL 2019. ENTRAMBE STANNO BENE – LA PORTAVOCE DELLA CLINICA: “UN CASO RARISSIMO” – IL PRECEDENTE A BUCAREST

Elena Tebano per corriere.it

Le gemelle Liana e Leonie

Sono gemelle, ma sono nate in due anni diversi, a 97 giorni di distanza l’una dall’altra. La nascita straordinaria è avvenuta in Germania, a Colonia: ne dà notizia l'ospedale di Colonia-Holweide. Le gemelle Liana e Leonie sono nate con un fuso orario di 97 giorni nella clinica tedesca. «Una nascita gemellare in due fasi è molto rara in tutto il mondo», ha detto una portavoce delle cliniche della città di Colonia.

Liana è nata prematura il 17 novembre 2018 dopo 26 settimane e cinque giorni di gravidanza: pesava 900 grammi. La sorella invece è rimasta nel grembo materno per altri 97 giorni ed è venuta alla luce il 22 febbraio 2019, quattro giorni dopo la fine del termine, con un peso alla nascita di 3.700 grammi. «Non è la prima volta nella nostra clinica pediatrica che dei gemelli nascono in giorni diversi a Holweide.

Le gemelle Liana e Leonie

Ma non c’era mai stato un intervallo di 97 giorni», ha detto al quotidiano il medico della clinica Holweide Uwe Schellenberger al quotidiano locale Kölner Stadt-Anzeiger. I genitori, Oxana e Alexander sono felicissimi. Le due bambine hanno anche un fratello più garnde, Danil, di otto anni. Un caso simile si era verificato a Bucarest, in Romania, con due gemelle nate una nel novembre 2014, l’altra nel gennaio 2015: la differenza di «età», però, era «solo» di 77 giorni.

