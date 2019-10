VAI A GAGA... - BRUTTA CADUTA DAL PALCO PER LADY GAGA: LA POPSTAR ERA IMPEGNATA IN UN CONCERTO A LAS VEGAS QUANDO È SALTATA IN BRACCIO A UN FAN - L’UOMO HA TENTATO UNA DANZA IMPROBABILE, MA HA MESSO UN PIEDE FUORI DAL PALCO, HA PERSO L’EQUILIBRIO E…(VIDEO)

Silvia Natella per "www.leggo.it"

lady gaga 9

Brutta caduta dal palco per Lady Gaga. La popstar era impegnata in un concerto a Las Vegas quando è saltata in braccio a un fan che ha perso l'equilibrio facendola precipitare davanti a tutti gli spettatori.

Un piccolo incidente per Lady Germanotta, ma lo spettacolo deve continuare e la cantante ha continuato il concerto come se nulla fosse. Il video sta facendo il giro dei social.

lady gaga 8

Lady Gaga non è nuova a queste cadute. Le sue performances in tanti anni di carriera hanno sempre fatto discutere e in passato è stata già vittima di incidenti "sul lavoro". A Las Vegas aveva invitato un fan sul palcoscenico per saltargli in braccio.

lady gaga 7

Qualcosa è andato storto e la coppia è finita sotto al palco del Park Theater. È accaduto ieri sera, mentre Lady Gaga si stava esibendo con “Enigma” per poi riprendere con la famosissima "Bad Romance".

lady gaga 5 lady gaga 4 lady gaga 3 lady gaga 1 lady gaga 2 lady gaga 6