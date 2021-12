VALANGA DI MORTE – TRAGEDIA SOPRA LA THUILE, IN VALLE D’AOSTA, DOVE UNO SCIALPINISTA MILANESE DI 25 ANNI È STATO TRAVOLTO E UCCISO DA UNA SLAVINA: ERA CON ALTRI DUE AMICI CHE SONO RIUSCITI A SALVARSI E HANNO LANCIATO L’ALLARME – I TRE STAVANO SCENDENDO LUNGO UN CANALINO IN UNA ZONA CHIUSA A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE…

Federico Berni per www.corriere.it

lorenzo bonafe'

È morto all’ospedale Parini di Aosta Lorenzo Bonafè, il 25enne di Milano, travolto dalla valanga che si è staccata poco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo, sopra La Thuile, in Valle d’Aosta. Era insieme ad altri due amici quando il blocco di neve è caduto. È stato uno di loro, scampato alla neve, a lanciare l’allarme. Il secondo compagno è invece riuscito a uscire da solo dalla massa nevosa e non sembra aver riportato conseguenze gravi. Il gruppo stava scendendo lungo un canalino in una zona ancora chiusa a causa delle condizioni meteorologiche.

Lorenzo er un grande appassionato di montagna, sono molte le foto postate sul suo profilo social che lo ritraggono insieme agli amici che con lui frequentavano le piste. Il giovane non aveva con lui sonda e Artva, il dispositivo elettronico che permette di individuare eventuali sepolti da valanga attraverso un segnale radio acustico. I genitori del 25enne sono arrivati nel pomeriggio all’ospedale Parini di Aosta.

valanga 4

«La zona era chiusa agli sciatori»

Una volta estratto dalla slavina (era sepolto sotto circa 80 centimetri di neve), il 25enne è stato trasportato a valle in elicottero ed è giunto verso le 14 in pronto soccorso in condizioni disperate a causa di un politrauma: i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo. Le indagini sono affidate alla polizia. «La zona era chiusa agli sciatori – dice Killy Martinet, presidente delle funivie del Piccolo San Bernardo a cui appartiene la pista-. Mancavano le condizioni per farlo e per questo l’avevamo delimitata ed era segnalata».

valanga 2

È il secondo incidente causato da una slavina in Valle d’Aosta. Era il 29 novembre quando, tra Cervinia e Valtourneche, un addetto alle piste, Leonardo Pession, 58 anni, è stato travolto da una slavina piombata sulla pista a oltre 3mila metri di quota, nei pressi della sciovia Grand Sommettaz, sopra Cime Bianche. Pession è stato estratto dalla neve e rianimato ma dopo essere stato trasportato in elicottero ad Aosta è deceduto.

valanga 3 valanga