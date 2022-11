18 nov 2022 13:41

UN VALLANZASCA È PER SEMPRE – IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO HA RESPINTO LA RICHIESTA DI SEMILIBERTA’ PRESENTATA DALL’EX BANDITO DELLA COMASINA – PER I GIUDICI IL BEL RENE’, OGGI 72ENNE, HA ANCORA “UN CARATTERE INTEMPERANTE”, COME EMERSO DA UNA LITE CHE HA AVUTO CON UN AGENTE DELLA PENITENZIARIA DURANTE IL CONTROLLO DELLE URINE, LO SCORSO AGOSTO…