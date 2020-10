I VANTAGGI DELLA DITTATURA – MENTRE IN TUTTA ITALIA FACCIAMO 100MILA TEST SCARSI IN 24 ORE, IN UNA CITTÀ CINESE HANNO TAMPONATO 3 MILIONI DI PERSONE IN UN GIORNO – A QINGDAO È STATO INNALZATO IL LIVELLO DI ALLERTA DOPO CHE SONO STATI CONFERMATI SEI POSITIVI. E COSÌ HANNO INIZIATO A FARNE A TAPPETO: IN CINQUE GIORNI SARANNO TESTATI TUTTI I RESIDENTI…

Cina, a Qingdao oltre tre milioni di test in un giorno

La città portuale cinese di Qingdao ha testato oltre tre milioni di persone per il Covid-19, circa la metà dei residenti dei cinque distretti dell'area urbana, in un solo giorno, dopo che è emerso un focolaio in un ospedale della città. Tutti i tamponi hanno dato esito negativo. Nella città costiera cinese è stato innalzato il livello di allerta del distretto dove si trova il Qingdao Chest Hospital e dove sono stati riscontrati i primi casi positivi. L'obiettivo è di arrivare a testare in cinque giorni nove milioni di persone e, per controllare la diffusione della malattia, sono state isolate le comunità residenziali e gli esercizi pubblici dove sono stati rilevati i nuovi casi di contagio, riporta il tabloid Global Times.

Secondo l'ultimo bollettino della Commissione nazionale per la sanità, ieri sono stati registrati 13 nuovi contagi in Cina, sei dei quali nella provincia orientale dello Shandong, dove si trova Qingdao. Dall'inizio dell'epidemia sono 85.591 i contagi confermati in Cina, e il totale dei decessi rimane fermo a quota 4.634.

AGI - In Cina la città orientale di Qingdao ha lanciato una campagna di test di massa per il Covid-19 dopo che sono confermai sei contagi e altrettanti asintomatici, tutti collegati a un ospedale locale. Qingdao effettuerà il test su nove milioni di persone nei prossimi cinque giorni: già nella giornata di oggi, video diffusi dai media cinesi mostrano code di residenti alle postazioni Covid istituite in alcuni punti della città.

Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità urbane, dei 377 contatti stretti dei pazienti risultati positivi al coronavirus, nove sono risultati positivi al test, tra cui la famiglia di uno dei primi contagiati e membri del personale sanitario dell'ospedale in cui si è verificato il focolaio.

Con l'esclusione di questi casi, riferisce il tabloid 'Global Times', il personale e i nuovi pazienti degli ospedali della città portuale cinese sono stati sottoposti al tampone e sono tutti risultati negativi. I dati della municipalità non risultano ancora nel bollettino nazionale diffuso oggi che riferisce soltanto di 21 casi confermati tutti "importati" e conta solo tre casi di infezione asintomatica di provenienza locale, per un totale di 85.578 contagi confermati dall'inizio dell'epidemia, mentre il totale dei decessi resta fermo a quota 4.634.

