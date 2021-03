LA VARIANTE JAGGER – IN BARBA AI DIVIETI E ALLE LIMITAZIONI C’È UN FANTASMA CHE SI AGGIRA TRA I TESORI DELLA SICILIA: È MICK JAGGER CHE, FOTTENDOSENE DEL COVID, PASSA DA UNA CHIESA A UN MUSEO CHIUSO PER I COMUNI MORTALI – SABATO HA CREATO IL PANICO TRA COMMESSI E NOTABILI QUANDO SI È PRESENTATO AL PALAZZO REALE DI PALERMO E IERI È APPARSO NEL DUOMO DI MONREALE DOVE L’ORGANISTA SI È PRECIPITATO PER FARGLI SENTIRE LO STRUMENTO… - VIDEO

Laura Anello per "la Stampa"

mick jagger in sicilia 1

In barba ai divieti dei weekend giallo-arancioni, c' è un fantasma che varca le soglie di musei e tesori della Sicilia, visitatore unico e privilegiato. Non è fatto di carne e di ossa, ma della polvere di stelle delle rockstar. È Mick Jagger, nascosto da cappellino e mascherina, in vacanza in Sicilia da mesi in cerca di ispirazioni musicali.

mick jagger in sicilia 4

Sabato si è presentato - con grande agitarsi di commessi e notabili - al Palazzo Reale di Palermo, chiuso alle visite di tutti gli altri mortali. Ieri è apparso nel duomo di Monreale, dove l' organista si è precipitato a fargli sentire lo strumento dei record che sovrasta i mosaici scintillanti. «Perché lui sì e noi no?», tuonano i soliti invidiosi. Chissà se avrà risposto tirando fuori la sua celebre linguaccia.

mick jagger in sicilia 3 mick jagger in sicilia mick jagger in sicilia mick jagger in sicilia mick jagger in sicilia mick jagger in sicilia mick jagger mick jagger mick jagger 3 mick jagger 2 Mick Jagger e Bianca mick jagger 1 mick jagger mick jagger 1 mick jagger rolling stone 5 rolling stone 4 mick jagger 6 mick jagger 4 mick jagger 3 mick jagger 5 rolling stone 3 mick jagger 7 mick jagger 8 mick jagger 9 rolling stone 1 rolling stone 2 mick jagger in sicilia 2