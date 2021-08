26 ago 2021 09:10

VARIANTE SICILIANA – L’ISOLA, DOPO AVER SCAMPATO LA SCORSA SETTIMANA IL PASSAGGIO DI FASCIA, POTREBBE FINIRE IN ZONA GIALLA NELLE PROSSIME ORE: I CONTAGI SALGONO E GLI OSPEDALI INIZIANO A ESSERE IN AFFANNO CON I RICOVERI IN AREA MEDICA CHE TOCCANO IL 20% MENTRE IN INTENSIVA SONO ALL’11% - E MUSUMECI CHE FA? DA UN LATO ALLARGA LE BRACCIA DI FRONTE A COLORO CHE ANCORA NON VOGLIONO VACCINARSI E DALL’ALTRA VA A CACCIA DI POSTI LETTO PER EVITARE DI FINIRE IN GIALLO…