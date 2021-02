26 feb 2021 19:16

VARIANTI DI PANICO: SARA’ UN ALTRO MARZO IN LOCKDOWN? SI IMPENNANO I CONTAGI, IL MOLISE E BASILICATA IN ZONA ROSSA, ANCHE L’ISOLA DELLA MADDALENA “SI ISOLA” FINO AL 5 MARZO. IN ARANCIONE MARCHE E LOMBARDIA IL DIRETTORE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, GIANNI REZZA ABBATTE UN TABU’: LA CHIUSURA DELLE SCUOLE E’ DOLOROSA MA DA CONSIDERARE – FRANCESCHINI PARLA DI RIAPRIRE DAL 27 MARZO TEATRI E CINEMA IN ZONA GIALLA. MA PROSEGUENDO CON QUESTO TREND DI CONTAGI QUANTE REGIONI A FINE MARZO SARANNO GIALLE?