7 feb 2023 09:03

VARSAVIA, PROVINCIA DI WASHINGTON – IL PRESIDENTE AMERICANO JOE BIDEN VUOLE ANDARE IN POLONIA IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELL’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA, IL PROSSIMO 24 FEBBRAIO – IL VIAGGIO È STATO ANNUNCIATO UFFICIOSAMENTE, MA LA CASA BIANCA NON L’HA ANCORA CONFERMATO. NÉ È DETTO CHE LO FARÀ, PER EVITARE PROBLEMI DI SICUREZZA…