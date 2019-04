“QUANDO I PARTITI NON HANNO ARGOMENTI, RICORRONO ALLA CLAVA DEL NAZISMO” – DI MAIO ATTACCA E AFD RISPONDE. JOERG URBAN, DELLA CORRENTE DI DESTRA (SIC!) DEL PARTITO TEDESCO: “NON SO COS’ABBIA IN TESTA QUANDO PARLA DI NEGAZIONISTI. SALVINI SUI MIGRANTI FA LA COSA GIUSTA, MA NOI NON LI VOGLIAMO” – DOMANDA: I GRILLINI CHE DICONO CHE AFD È NEGAZIONISTA SONO GLI STESSI CHE CI SONO STATI INSIEME NEL GRUPPO EFDD PER 5 ANNI IN EUROPA?