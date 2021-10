3 ott 2021 18:50

VATICANO NO-VAX – TRE GUARDIE SVIZZERE SI SONO DIMESSE PERCHÉ NON VOLEVANO VACCINARSI CONTRO IL CORONAVIRUS – DAL 1 OTTOBRE È SCATTATO L’OBBLIGO DEL GREEN PASS E IL PERSONALE SI È DOVUTO ADEGUARE. DELLE 135 GUARDIE SVIZZERE ERANO RIMASTI IN SEI A NON ESSERE VACCINATI. TRE HANNO INFINE ACCETTATO. GLI ALTRI SE NE ANDRANNO…