25 lug 2020 08:00

VATTI A FIDARE DI UN PITBULL - NEGLI STATI UNITI UNA BIMBA DI 1 ANNO È STATA SBRANATA DAL PITBULL DEI NONNI DURANTE IL PRANZO DI FAMIGLIA - IL CANE SI È STACCATO DALLA PICCOLA SOLO DOPO ESSERE STATO RAGGIUNTO DA UN COLPO DI PISTOLA SPARATO DA UNO DEGLI AGENTI: PER LEI NON C’È STATO NULLA DA FARE - IL CANE NON AVEVA DATO SEGNI DI AGGRESSIVITÀ IN PASSATO EPPURE…