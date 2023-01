20 gen 2023 11:50

VE LA DO IO LA FEDE, COL PIOMBO! – A BIELLA PER CACCIARE I TESTIMONI DI GEOVA CHE LO DISTURBAVANO DI SABATO MATTINA ALLA PORTA DI CASA UN UOMO HA PRESO IL FUCILE E HA SPARATO IN ARIA – IL SIGNORE, UN 72ENNE, AVEVA IN CASA UN PICCOLO ARSENALE DI ARMI DETENUTE LEGALMENTE CHE, DOPO L’ACCADUTO GLI È STATO SEQUESTRATO DAI CARABINIERI CHE LO HANNO DENUNCIATO PER MINACCIA ED ESPLOSIONI PERICOLE…