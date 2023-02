27 feb 2023 16:31

VE LO RICORDATE ELVIS FRANCOIS, IL 47ENNE DOMINICANO SOPRAVVISSUTO IN MARE PER 24 GIORNI MANGIANDO SOLO KETCHUP? L’AZIENDA PRODUTTRICE DELLA SALSA VUOLE REGALARE AL NAUFRAGO UNA NUOVA BARCA (VISTO CHE LA SUA È AFFONDATA) MA NON RIESCE A TROVARLO E LANCIA UNA CAMPAGNA SUI SOCIAL PER RINTRACCIARLO (DOPO AVER MANGIATO KETCHUP PER UN MESE SARÀ RICOVERATO IN QUALCHE CLINICA PER RIPULIRE IL FEGATO...)