VE LA RICORDATE? È STATA UNA DELLE CREAZIONI PRODOTTE DAL LABORATORIO DI MARIA LA SANGUINARIA E PER ANNI HA GRAVITATO NEI SUOI PROGRAMMI FINO A QUANDO È SPARITA DALLA TV – AMATISSIMA DA ALESSANDRA CELENTANO, OGGI HA 40 ANNI E NELLE ULTIME ORE È TORNATA SUI SOCIAL PER APPLAUDIRE IL SUO PAESE PER GLI AIUTI INVIATI ALL’ITALIA… - VIDEO

Chiara Feleppa per "www.viagginews.com"

anbeta toromani 1 3

Anbeta Toromani è stata una delle prime protagoniste del talent Amici di Maria De Filippi. La ballerina partecipò alla seconda edizione del programma, quando ancora si chiamava “Saranno Famosi”, arrivando alla finalissima insieme alla cantante Giulia Ottonello, che vinse quell’edizione.

Insieme al ballerino Leon Cino, Anbeta è una tra i volti più noti del programma. Apprezzatissima dalla maestra Alessandra Celentano, la ballerina ha proseguito la sua carriera artistica e professionale in maniera brillante.

anbeta toromani maria de filippi

Negli anni a venire, la Toromani ha fatto parte del cast di ballerini professionisti della trasmissione di Canale 5. Nel 2010, però, alcuni attriti la portarono a scontrarsi con Maria De Filippi. In seguito a questi disguidi, sostengono alcuni, la ballerina abbandonò il programma. Secondo altri, i motivi furono diversi. Di fatto, nel 2013 Anbeta ha lasciato il programma, nel quale è ritornata prima nel 2014 in qualità di giudice e poi nel 2015 nelle vesti di tutor durante la fase serale dello show. Parallelamente, ha continuato a lavorare come ballerina di teatri e compagnie.

alessandra celentano e anbeta toromani

Fidanzata con il ballerino Alessandro Macario che ha conosciuto durante le prove dello spettacolo “Il lago dei cigni”, hanno calcato le scene insieme anche in “Romeo e Giulietta”. Insieme danzano e insegnano, proponendosi spesso per stage di danza. Anche in Albania – paese di cui è originaria – Anbeta è conosciuta ed è ospite, di tanto in tanto, in alcune trasmissione televisive.

anbeta toromani

Nata nel 1979, ha cominciato a praticare ginnastica artistica fin da bambina. A causa di un infortunio, non ha potuto continuare con la carriera come ginnasta, e così ha cominciato a studiare danza classica. Dopo il diploma all’Accademia di Ballo di Tirana, è diventata addirittura la prima ballerina dell’Opera di Tirana.

anbeta toromani 1 2

Molti sono i fan che sperano in suo ritorno negli studi Mediaset, in un suo ipotetico ritorno in qualità di giudice del talent. Sarà vero?

