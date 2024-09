VE LA RICORDATE LA STORIA DI MATTEO FALCINELLI, IL 26ENNE ITALIANO ARRESTATO, INCAPRETTATO E PICCHIATO DALLA POLIZIA DI MIAMI, LO SCORSO FEBBRAIO? SONO CADUTE TUTTE LE ACCUSE CONTRO DI LUI - IL RAGAZZO ERA STATO PORTATO VIA DAGLI AGENTI MENTRE SI TROVAVA IN UNO STRIP CLUB DI MIAMI: LA SICUREZZA DEL LOCALE AVEVA CHIAMATO LA POLIZIA PERCHÉ IL GIOVANE SI STAVA LAMENTANDO PER UN ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO - LO STUDENTE SPOLETINO È ANCORA IN TERAPIA PSICHIATRICA PER SUPERARE IL TRAUMA...

Steso a terra e ammanettato senza aver opposto resistenza. Un poliziotto gli pianta il ginocchio sul collo per immobilizzarlo. L’arresto dello studente italiano Matteo Falcinelli a Miami, in Florida, prima di essere incaprettato alla stazione di polizia. (Immagini @qnazionale) pic.twitter.com/azSULfNKx4 — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) May 5, 2024

Estratto dell’articolo di Fulvio Fiano per www.corriere.it

Matteo Falcinelli non ha più pendenze verso la giustizia statunitense. Il 26enne studente italiano, finito al centro di un caso internazionale per le modalità brutali del suo arresto all'esterno di uno strip club di Miami, ha terminato, con un anticipo di un mese, il suo periodo di messa alla prova e su sollecitazione del suo «case manager» e decisione del giudice formalizzata martedì, ha chiuso il suo «Pti», il programma di vigilanza e risocializzazione che di fatto lo obbligava a una telefonata mensile al responsabile del suo fascicolo per confermare che tutto procedesse per il meglio.

La sua fedina penale resta così pulita, non ci sarà nessun processo e anzi Falcinelli ha già potuto riprendere i corsi per il suo Master in management turistico alla Florida international university. […]

Lo studente spoletino è ancora in terapia psichiatrica con farmaci e colloqui con specialisti per superare il trauma di quanto subito. L'ammanettamento con il volto sull'asfalto, la notte in cella di sicurezza con mani e piedi legati dietro la schiena, i quasi tre giorni senza poter comunicare all'esterno sono finiti al centro di una denuncia contro la polizia di North Miami Beach, fino a muovere la Farnesina che ha gestito il caso con le autorità statunitensi. [...]

Falcinelli viene arrestato nella notte tra il 24 e 25 febbraio dopo che la security del Dean's Gold aveva chiamato la polizia. Falcinelli reclama la restituzione del suo cellulare che gli sarebbe stato sottratto nel locale dopo una disputa su un prelievo indebito dalla sua carta di credito. Con gli agenti prova a far valere le sue ragioni ma non viene ascoltato.

All'invito ad allontanarsi dal perimetro del locale risponde toccando la targhetta identificativa di uno degli agenti e scatta l'arresto. Falcinelli non si oppone né è aggressivo, chiede solo di riavere il suo telefono ma viene tenuto fermo sull'asfalto con un ginocchio sulla schiena mentre urla dal dolore, finché lo smartphone gli viene davvero restituito (segno che non mentiva).

In centrale continua a lamentarsi, discute verbalmente con gli agenti, dice di volerli denunciare e loro lo chiudono in cella di sicurezza applicandogli il cosiddetto Hogtie restraint, l'incaprettamento che lo immobilizza col volto sul pavimento e le difficoltà a respirare. Poi lo tengono a lungo in auto senza spiegazioni, in attesa di trasferirlo in un istituto di igiene mentale.[...]

