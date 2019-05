VEDO NERO – UN NIGERIANO 31ENNE, SENZATETTO E IRREGOLARE, HA SCATENATO IL PANICO ALLA STAZIONE DI VICENZA: L’UOMO SI TROVAVA SU UN FRECCIAROSSA PER TORINO QUANDO, ALLA RICHIESTA DEL CONTROLLORE DI ESIBIRE IL BIGLIETTI, È ANDATO IN ESCANDESCENZA E LO HA AGGREDITO – FERMATO DA DUE AGENTI DELLA POLFER, LI HA SPINTI A TERRA E POI…

Da "www.ilmessaggero.it"

Ha scatenato un putiferio in stazione per quasi un’ora: un nigeriano di 31 anni, Isaiah Ogboe, irregolare e senza tetto, all’interno del Frecciarossa per Torino, fermo in stazione a Vicenza, alla richiesta da parte di un controllore di esibire il biglietto di viaggio attorno alle 20.45 di lunedì, il migrante ha iniziato a insultarlo, lo ha spinto, e inveendo è sceso dal treno.

Avvertita la Polfer il 31enne è stato fermato da due agenti, prima offesi con urla che hanno attirato l’attenzione degli utenti della stazione e poi spinti violentemente a terra, tanto da riportare lievi lesioni. In loro aiuto è intervenuta una pattuglia del 113.

Ammanettato all’interno della stazione il nigeriano, identificato al comando con i rilievi fotosegnaletici in Isaiah Ogboe, con precedenti penali, è stato arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Trascorsa la notte in cella di sicurezza ieri in tribunale il nigeriano ha patteggiato un anno di carcere con sospensione della pena.

L’uomo al processo ha chiesto di tornare in Nigeria: il giudice concesso il nullaosta per il rientro in Patria.