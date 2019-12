VENTIMILA DANNI SOPRA I MARI – DUE NAVI DA CROCIERA SI SONO SCONTRATE IN MESSICO: UNA DELLE DUE STAVA CERCANDO DI ATTRACCARE QUANDO È “ENTRATA IN CONTATTO” CON L’ALTRA CHE ERA GIÀ ORMEGGIATA – UN PASSEGGERO SAREBBE RIMASTO FERITO – VIDEO

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">La nave da crociera Carnival Glory stava attraccando nel porto di Cozumel in Messico, quando durante la manovra si è scontrata con la Carnival Legend, che stava abbandonando il porto messicano. Un passeggero è rimasto ferito in seguito alla collisione delle due navi. <a href="https://t.co/tIywr2CD2d">pic.twitter.com/tIywr2CD2d</a></p>— Tweet News (@tweetnewsit) <a href="https://twitter.com/tweetnewsit/status/1208162496248516609?ref_src=twsrc%5Etfw">December 20, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Da www.leggo.it

Collisione ieri tra due navi da crociera della Carnival nel porto di Cozumel, in Messico. Lo riportano i media internazionali. Secondo il portavoce della compagnia Vance Gulliksen, la 'Glory' stava cercando di attraccare quando è «entrata in contatto» con la più piccola 'Legend' che era già ormeggiata. Ancora non si hanno particolari sulle cause e non risultano persone ferite.

