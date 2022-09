VENTIMILA STRONZI SOPRA I MARI – L’ULTIMA FOLLIA DELL’ESTATE È QUELLA DI METTERE BAMBINI AL TIMONE DI MOTOSCAFI E YACHT E FARLI SFRECCIARE AL LARGO MENTRE VENGONO RIPRESI. DOPO IL CASO DEL PICCOLO DI NAPOLI COSTRETTO DAL PAPÀ A STARE ALLA GUIDA DELLA BARCA PUR CONTROVOGLIA, CI SONO ALTRI DUE VIDEO CHE IMMORTALANO BIMBI AI COMANDI… - VIDEO

Da www.lastampa.it

bimbi alla guida di yacht 4

L'estate sta finendo ma è tutt'altro che un ricordo la pericolosa moda di mettere minorenni ed anche bambini piccoli alla guida di motoscafi. Nelle ultime 24 ore il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che per primo aveva lanciato l'allarme sul fenomeno, ha ricevuto dai cittadini altre segnalazioni.

Una riguarda una bambina, mentre l'altra un maschietto ai comandi di un motoscafo. "Per salvare questi bambini dalla diseducazione e dall'illegalità bisogna intervenire.

Chi mette alla guida di imbarcazioni minorenni, magari in un lusso senza freni, non soltanto mette in pericolo la propria famiglia e gli altri ma educa i propri figli a non rispettare le regole, a fregarsene di tutto e li indirizza verso falsi e corrotti valori. Le istituzioni devono assolutamente fermare questo fenomeno", ha commentato Borrelli.

