21 mag 2020 16:41

VERAMENTE C’È QUALCUNO DISPOSTO A PAGARE OLTRE 300 EURO UN PAIO DI BIRKENSTOCKS? PARE CHE IN PANDEMIA QUESTE ORRENDE PANTOFOLE MADE IN GERMANY (PER CARITÀ, SIAMO ITALIANI) ABBIANO RISCOSSO UN GRANDE SUCCESSO PER ANDARE A BUTTARE LA MONNEZZA E SIANO ANDATE A RUBA – MA ADESSO L’AZIENDA FA UN SALTO IN AVANTI E LANCIA SUL MERCATO LA VERSIONE DELUXE. COSA CAMBIA? SUOLA IN PELLE AL POSTO DELL’OSCENO SUGHERO E COLORI SGARGIANTI…