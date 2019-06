12 giu 2019 08:15

LA VERITA' SU VIA D'AMELIO - ANCHE DUE MAGISTRATI, A SUO TEMPO IN SERVIZIO A CALTANISSETTA, SONO FINITI SOTTO INCHIESTA PER LA GESTIONE DEL FALSO PENTITO VINCENZO SCARANTINO CHE CON LE SUE DICHIARAZIONI CONTRIBUÌ A DEPISTARE LE INDAGINI SULLA STRAGE DI VIA D'AMELIO IN CUI MORÌ PAOLO BORSELLINO -

SONO INDAGATI CON L'ACCUSA DI CONCORSO IN CALUNNIA AGGRAVATO DALL'AVER FAVORITO COSA NOSTRA…