18 giu 2024 13:15

LA VERITA’ IN FONDO AL POZZOLO – LA PROCURA DI BIELLA HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER EMANUELE POZZOLO, IL PARLAMENTARE DI FDI INDAGATO NELL'INCHIESTA PER LO SPARO NELLA NOTTE DI CAPODANNO CHE FERÌ A UNA GAMBA LUCA CAMPANA – I REATI CONTESTATI AL DEPUTATO PISTOLERO SONO OMESSA CUSTODIA DI ARMI, ACCENSIONI ED ESPLOSIONI PERICOLOSE, PORTO ILLEGALE IN LUOGO PUBBLICO DEL MINI REVOLVER E…