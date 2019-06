IL VERO PIACERE CONCEDETEVELO DA SOLI! – SI CHIAMA MASTURDATING E NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA MASTURBAZIONE O IL PIACERE SESSUALE: SI TRATTA DI TRASCORRERE DEL TEMPO DA SOLI PER GODERSI A PIENO LA VITA E FARE CIÒ CHE PIACE VERAMENTE – UNA CENA IN UN RISTORANTE ESCLUSIVO, UN POMERIGGIO IN PISCINA, UN VIAGGIO AI CARAIBI CON UN VANTAGGIO: NESSUN PARTNER A ROMPERE LE PALLE...

Da "dilei.it"

Una nuova tendenza sta prendendo sempre più piede tra le single (e non solo): si tratta del masturdating, e non è quello che immagini. Vista l’assonanza con il termine inglese masturbating, sarebbe facile accostarlo alla masturbazione… in realtà non c’è niente di scabroso, tutt’altro!

Si tratta semplicemente del prenderci cura di noi stesse, di fare le cose che ci piacciono e sentirci libere di svolgerle da sole. Una cena in un ristorante esclusivo, un pomeriggio in piscina, un viaggio ai Caraibi… non hai per forza bisogno di un partner per stare bene e per fare quello che ti piace.

Il masturdating ha in comune con la masturbazione il fatto di procurarsi piacere da sole, ma questo non riguarda necessariamente la sfera sessuale. Si tratta piuttosto di “appuntamenti” che abbiamo con noi stesse, durante i quali ci coccoliamo e ci impegniamo al massimo nel cercare di stare bene.

Coniato nel 2015, il termine masturdating è entrato a far parte dell’urban dictionary, che documenta le novità in fatto di slang. Come pratica è sempre esistita, certo, ma il fatto che si sia sentita la necessità di creare una parola per nominarla è sintomatico di come la voglia di “far da sé” sia divenuta ormai dilagante, soprattutto tra le donne. Una ricerca di Tripadvisor, giusto per fare un esempio, ha dimostrato come il 55% delle donne nel mondo abbia già viaggiato da sola.

Quella del masturdating è, in effetti, una tendenza sempre più diffusa: andare al cinema o in vacanza da sole non è più un tabù, come lo era qualche anno fa. Oggi sempre più spesso le donne, che siano single o fidanzate, hanno riscoperto la voglia di essere indipendenti e padrone del proprio tempo, oltre che la capacità di stare bene senza avere necessariamente un principe azzurro accanto.

