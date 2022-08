Luca Di Carmine per www.tag43.it

vittorio feltri nella sua cabina armadio

Una paginata di Libero piena di elogi per Veronica Gentili, intervistata sui temi della politica, e non solo. Che poi da quel quotidiano uno non se lo aspetta: proprio la Gentili non aveva dato dell’ubriaco a Vittorio Feltri? Striscia la notizia la beccò mentre affermava: «È talmente ubriaco che non riesce a parlare. Dice cose da sussidiario con il delirio. Che spettacolo, ma quanto ha bevuto?», ricevendo come risposta da Feltri una serie di frasi indimenticabili, a partire da «Veronica Gentili è simpatica come una zanzara tigre sullo scroto».

intervista di libero a veronica gentili

Nel testo, la conduttrice Mediaset parla di Silvio Berlusconi, certo in toni molto diversi da quelli utilizzati quando lei scrive per il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio: «Lui è stato il re della televisione, ora ha scoperto la potenza dei social e la sta sfruttando. Forza Italia deve connotarsi e gli spazi sono pochi». Non mancano considerazioni critiche per Enrico Letta: «La demonizzazione del nemico è un po’ un tic a cui ciclicamente si aggrappa la sinistra.

Ma la verità è che la legittimazione di Giorgia Meloni, come avversario credibile, è arrivata proprio dal Partito democratico in questi anni. La strategia può avere un senso solo in chiave esterna, facendo perno sui temi che spaventano di più i partner europei e internazionali. Dai tempi dell’asse gialloverde si è capito una cosa: se non sei accreditato all’estero, non governi in Italia. Meloni sta facendo tesoro di quella esperienza altrui e si sta comportando di conseguenza».

veronica gentili

La fatica però si sente, anche nei comodi studi del Cavaliere: «Dire che l’estate sia un periodo tranquillo per l’informazione politica è un luogo comune. Tutto è un po’ cambiato. Dall’anno del Papeete e del crollo del governo gialloverde. Agosto è diventato un mese impegnativo». Però si occupano gli spazi, se gli altri stanno in ferie durante i mesi estivi. Vero Veronica?

