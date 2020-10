VI AVANZANO 19 MILA EURO? POTETE COMPRARE UNA CHIESA DEL 1788 CON TANTO DI LOGGIATO INTERNO E VETRATE, ALTARE E AFFRESCHI ORIGINARI - LA CAPPELLA PRIVATA DA RISTRUTTURARE SI TROVA NEL PARCO DELLA PELLERINA, A TORINO, ED ESSENDO PRIVA DI VINCOLI STORICI, PUÒ ESSERE TRASFORMATA IN MAGAZZINO, DEPOSITO O NEGOZIO – FINO A 7 ANNI FA SI CELEBRAVA MESSA, MA POI LA CHIESETTA È STATA…

Estratto dell’articolo di Leonardo Di Paco per “La Stampa” pubblicato da “la Verità”

chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 12

Per soli 19.000 euro «trattabili» si può comprare a Torino una chiesa del 1788, da ristrutturare. Si trova nel parco della Pellerina, all'interno della cascina della Berlia, un antico complesso trasformato in condominio.

La cappella privata è dotata di loggiato interno e vetrate, altare e affreschi originari. Essendo priva di vincoli storici, può essere trasformata in magazzino, deposito o negozio. Fino a 7 anni fa vi si celebrava la messa a Natale, poi la chiesetta è stata sconsacrata e ora viene utilizzata per ospitare le assemblee condominiali.

chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 13 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 2 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 9 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 8 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 15 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 11 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 3 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 5 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 14 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 10 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 7 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 4 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 6 chiesetta in vendita alla cascina della berlia, torino 1